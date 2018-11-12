12 ноября 2018, понедельник

Количество погибших от лесных пожаров в Калифорнии возросло до 31

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Пропавшими без вести считаются более 200 человек

Пропавшими без вести считаются более 200 человек

Количество погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 31 человека, передает Reuters.

Как сообщили власти штата, тела пяти погибших были обнаружены в сгоревших домах и один человек встретил смерть в автомобиле. 

В целом на севере Калифорнии погибли 29 человек, еще двое - на юге штата, возле курортного города Малибу, где также горят леса. 

Пропавшими без вести считаются более 200 человек, власти надеются, что большинство из них будут найдены в добром здравии.

Сообщается о мародерстве в южной зоне пожара, полиция задержала несколько человек.

Пожар угрожает городу Малибу, элитным пригородам Лос-Анджелеса и округа Вентура. Власти вынуждены эвакуировать около четверти миллиона человек. 

Как отмечается, в штате до вторника, 13 ноября, сохранится сухая ветреная погода, что не способствует тушению огня. 

Ранее сообщалось о 25 погибших в результате пожара.

Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.

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