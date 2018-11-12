Количество погибших от лесных пожаров в Калифорнии возросло до 31

Количество погибших в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 31 человека, передает Reuters.
Как сообщили власти штата, тела пяти погибших были обнаружены в сгоревших домах и один человек встретил смерть в автомобиле.
В целом на севере Калифорнии погибли 29 человек, еще двое - на юге штата, возле курортного города Малибу, где также горят леса.
Пропавшими без вести считаются более 200 человек, власти надеются, что большинство из них будут найдены в добром здравии.
Сообщается о мародерстве в южной зоне пожара, полиция задержала несколько человек.
Пожар угрожает городу Малибу, элитным пригородам Лос-Анджелеса и округа Вентура. Власти вынуждены эвакуировать около четверти миллиона человек.
Как отмечается, в штате до вторника, 13 ноября, сохранится сухая ветреная погода, что не способствует тушению огня.
Ранее сообщалось о 25 погибших в результате пожара.
Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.
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