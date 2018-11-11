Количество погибших от лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

Число погибших в результате пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 23 человек, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Согласно сообщению, тела 14 погибших были обнаружены в сгоревших автомобилях и домах в районе городка Парадайс, который полностью выгорел.
Как передает ВВС, по предварительной информации полицейских, также обугленные останки двух человек были найдены в машине в Малибу. Если информация подтвердится, то количество жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возрастет до 25 человек.
Сообщается, что пропавшими без вести считаются 110 человек, власти надеются, что большинство из них будут найдены в добром здравии.
Сейчас в Калифорнии бушуют три разных пожара. Один из них уничтожил более 6,7 тысяч строений в Парадайсе. Таких разрушений в истории Калифорнии раньше не бывало - огонь выжег территорию в 50,5 тысяч гектаров.
Свои дома вынуждены были покинуть около 52 тысяч человек.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
Смотрите также
- Самый разрушительный в истории штата. Пожар в Калифорнии унес жизни 9 человек, сгорели почти 7 тыс зданий
Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.
Смотрите также
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования