Количество погибших от лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

Если подтвердится информация о двух погибших в Малибу, то количество жертв составит 25 человек

Число погибших в результате пожара Camp в Калифорнии увеличилось до 23 человек, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению, тела 14 погибших были обнаружены в сгоревших автомобилях и домах в районе городка Парадайс, который полностью выгорел.

Как передает ВВС, по предварительной информации полицейских, также обугленные останки двух человек были найдены в машине в Малибу. Если информация подтвердится, то количество жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возрастет до 25 человек.

Сообщается, что пропавшими без вести считаются 110 человек, власти надеются, что большинство из них будут найдены в добром здравии.

Сейчас в Калифорнии бушуют три разных пожара. Один из них уничтожил более 6,7 тысяч строений в Парадайсе. Таких разрушений в истории Калифорнии раньше не бывало - огонь выжег территорию в 50,5 тысяч гектаров.

Свои дома вынуждены были покинуть около 52 тысяч человек.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

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Напомним, лесные пожары на севере американского штата Калифорния начались утром 8 ноября. Пожар уничтожил город Парадайс округа Бьютт, где проживает примерно 27 000 человек.