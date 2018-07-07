Количество погибших от аномальной жары в Канаде возросло до 54 человек

Местным жителям советуют пить много воды и большую часть времени находиться в помещениях с кондиционером

В канадской провинции Квебек в результате аномально высоких температурных показателей зафиксировано по меньшей мере 54 случая летального исхода.

Об этом сообщает издание CBC со ссылкой на Министерство здравоохранения Квебека.

В Монреале зарегистрировано 28 смертей, в регионе Мориси погибло 7 человек, в регионах Лаваль, Лаврентиды и Ланодье — по 1 летальному случаю, в Эстри погибло девять человек, а в Монтережи — шестеро.

Согласно данным министерства, многие из погибших были старше 65 лет и имели физические или психические проблемы со здоровьем.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха до 29°С будет наблюдаться в ближайшее воскресенье и понедельник и в основном затронет южную часть провинции Квебек.

Ранее сообщалось о 33 погибших в результате аномально жаркой и влажной погоды в Канаде.

Местным жителям советуют проявлять бдительность, пить много воды и большую часть времени находиться в помещениях, где есть кондиционер.