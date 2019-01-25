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Количество погибших во время протестов в Венесуэле возросло до 26 человек

Сегодня, 02:43
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ЕРА

Протесты в Венесуэле

Организация Центр мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS) сообщает, что во время протестов в Венесуэле погибло 26 человек.

Большинство людей погибли в столице Каракасе.

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.

Теги:   Венесуэла

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