Количество погибших во время протестов в Венесуэле возросло до 26 человек
Организация Центр мониторинга за социальной конфликтностью (OVCS) сообщает, что во время протестов в Венесуэле погибло 26 человек.
Большинство людей погибли в столице Каракасе.
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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь.
В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и закрытии посольства Венесуэлы в Вашингтоне.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Мадуро нет полномочий для разрыва дипотношений с Вашингтоном. США будут поддерживать дипотношения с Венесуэлой через правительство главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Между тем министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте. Также о поддержке Мадуро заявил президент РФ Владимир Путин.