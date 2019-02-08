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Количество погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии достигло 157 человек

Сегодня, 04:06
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ЕРА

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Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии достигло 157 человек.

В настоящее время идет 14 день поиска, передает портал G1.

Пропавшими без вести числятся 182 человека.

Разрушение дамбы в Бразилии

25 января 2019 года в Бразилии произошло разрушение плотины.

EPA

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании. 

В компании Vale заявили, что родственники жертв получат 100 тыс. долларов компенсации в течение трех дней.

В рамках расследования дела полиция Бразилии задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.

Теги:   Бразилия

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