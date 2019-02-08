Количество погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии достигло 157 человек Сегодня, 04:06 33 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Продолжаются поисковые работы ЕРА

Число погибших в результате прорыва плотины в Бразилии достигло 157 человек.

В настоящее время идет 14 день поиска, передает портал G1.

Пропавшими без вести числятся 182 человека.

Разрушение дамбы в Бразилии 25 января 2019 года в Бразилии произошло разрушение плотины.

Напомним, что прорыв плотины хвостохранилища горнодобывающей компании Vale в сельском регионе Бразилии произошел 25 января. Среди пострадавших и погибших - местные жители и работники горнодобывающей компании.



В компании Vale заявили, что родственники жертв получат 100 тыс. долларов компенсации в течение трех дней.

В рамках расследования дела полиция Бразилии задержала трех сотрудников Vale и двух подрядчиков.