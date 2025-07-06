Наводнение в Техасе: Трамп объявил чрезвычайное положение, число погибших возросло до 67

Спасатель с собакой осматривают мусорный контейнер в лагере в штате Техас, из которого во время наводнения пропали дети (Фото: REUTERS/Sergio Flores)

Число погибших в результате наводнения в штате Техас возросло до 67, среди них 21 ребенок. 11 девочек, которые находились в лагере, пострадавшем от наводнения, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что ввел чрезвычайное положение в округе Керр штата Техас, где произошло наводнение. По его словам, это немедленно обеспечит спасателям необходимые ресурсы.

Реклама

Президент США также отметил, что береговая охрана и спасатели штата спасли более 850 жизней.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнения в Техасе возросло до 50, 15 из них — дети.

Внезапное наводнение накрыло штат 4 июля. По данным Национальной метеорологической службы, река Гваделупе поднялась до второго по величине уровня за всю историю наблюдений.

Метеорологи зафиксировали, что в центральной части Техаса за несколько часов выпало месячное количество осадков. Так, в округе Хант всего за три часа выпало около 6,5 дюймов (16,5 см) дождя, что бывает один раз за 100 лет.

Сообщалось также, что из христианского лагеря на побережье Гваделупе исчезли 27 детей.

