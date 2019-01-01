Когда главные политики – женщины. Послы Норвегии и Швеции рассказали о гендерных рекордах своих стран Сегодня, 20:22 20 Цей матеріал також доступний українською Мартин Хагстрем, посол Швеции в Украине Фото Наталья Кравчук / НВ

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад и посол Швеции Мартин Хагстрем назвали гендерное равенство одним из главных достижений своих государств за последние годы. Об этом они рассказали журналу Новое Время в рамках проекта Главные ответы.

НВ задал послам семи стран по пять одинаковых вопросов, ответив на которые, они представили собственное видение своей родины и Украины.

В частности, отвечая на вопрос о ключевом успехе Норвегии за последние пять-десять лет, Уле Терье Хорпестад назвал "большим прогрессом" растущее участие женщин в политике.

"Результат последних парламентских выборов 2017 года: 41% депутатов парламента - женщины. 9 из 19 министров правительства, то есть 47% - женщины. Премьер-министр Норвегии, президент парламента, министр иностранных дел, то есть самые ведущие политики страны – женщины, - привел примеры дипломат. - Это большое достижение, которое говорит о том, что гендерное равенство - это важная ценность для Норвегии".

Об аналогичной тенденции рассказал и шведский посол Мартин Хагстрем, говоря о достижениях своей страны.

Среди главных позитивных завоеваний Швеции за всю ее историю он назвал введение всеобщего избирательного права в 1918 году, когда женщины также получили право голоса – нынешней зимой шведы отметили столетие этого события.

При этом Хагстрем добавил, что гендерное равенство "и сегодня остается важным приоритетом для шведского общества".

"С начала 1990‑х в нашем парламенте не менее 40% женщин, примерно одинаковое количество женщин и мужчин с министерскими портфелями и в руководстве госкомпаний. К тому же шведские мужчины берут все более продолжительный отпуск по уходу за ребенком - в среднем около 90 дней. Меньше, чем женщины, но это все равно оказывает огромное влияние на рынок труда", - подчеркнул посол Швеции в Украине.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое время - №48 от 27 декабря 2018 года.