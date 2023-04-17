Кремль решил идти до конца, есть все признаки, что война надолго — военный эксперт 17 апреля, 14:25 Тело российского солдата в окопе возле Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV заявил, что Кремль решил идти до конца и война России против Украины надолго.

«К сожалению, надо понимать, что война надолго. Пожалуй, сейчас у нас есть все признаки, которые на это указывают. С этой стороны ничего нового нет», — сказал Левин Radio NV, комментируя причины введения электронных повесток в России.

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Военный эксперт обратил внимание, что Россия опасается официально объявлять вторую волну мобилизации.

«Они применяют метод лягушки. Знаете, если лягушку варить медленно, она сварится, а если ее бросить в кипяток, она выпрыгнет. Они понимают, что если резко объявят [полноценную мобилизацию], снова начнутся процессы, которые Кремль не хотел бы, чтобы они происходили. Поэтому они потихоньку все подводят к тому, что все будет закрыто, всюду дотянутся. Мобилизуют в конечном итоге всех, до кого смогут дотянуться», — сказал он.

По словам Левина, Россия будет проводить мобилизацию медленно «незримой волной».

"Кремль, видимо, решил идти на максимальную эскалацию, вплоть до конца", - считает военный эксперт.

Он предположил, что россияне будут использовать мобилизованных для постоянного пополнения российских частей на оккупированных территориях, чтобы их удержать.

«Глобально Кремль видит как? Он держит +/- Донбасс. Да, он еще не вышел на административные границы, но он это рассматривает как достижимую цель. Если они собираются воевать годами, то в чем проблема 10 км в год двигаться? Плюс они имеют путь по суше в Крым, они удерживают юг, Мариуполь, из которого сделали большую победу. То есть, программа минимум, по их мнению, выполнена», — объяснил Левин.

Военный эксперт выразил мнение, что Россия не будет организовывать новые подразделения, а будет пополнять уже существующие.

«В конце концов, все их оккупационное войско станет отмобилизованым», — считает он.

14 апреля Путин подписал закон, вводящий вручение россиянам электронных повесток.

Согласно ему, сообщение о повестке на портале Госуслуг будет считаться дошедшим до адресата с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Если призывник не получил бумажную повестку, не заметил электронную или удалил аккаунт на Госуслугах, повестка все равно будет считаться врученной через семь дней после размещения в спецреестре.

Сразу после отправки повестки ее получатель может быть поражен в правах

Военнообязанному запретят уезжать из страны. Ограничение вступит в силу со дня, когда повестка будет считаться врученной, и будет действовать, пока призывник не явится в военкомат.

После вручения повестки военнообязанный должен явиться в военкомат в указанный день. Против тех, кто не придет вовремя, через 20 дней будут введены запреты — они не смогут становиться индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем, брать кредиты и ссуды.

Региональные власти могут вводить другие ограничения, включая отказ от социальных выплат, льгот и других мер поддержки. Отменяются все запретительные меры в течение суток после явки в военкомат.