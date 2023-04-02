«Война будет долгой». Песков дал россиянам подсказку, что делать с Путиным — журналист Цымбалюк 2 апреля, 09:34 Дмитрий Песков намекнул россиянам, что война против Украины будет продолжаться, пока жив российский диктатор Владимир Путин, считает Роман Цымбалюк (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Журналист Роман Цымбалюк в интервью Radio NV выразил мнение, что спикер Кремля Дмитрий Песков, заявив, что война против Украины будет продолжительной, на самом деле подсказал россиянам, что делать с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Как сказал недавно [пресс-секретарь Путина] Песков, война будет долгой, все должны сплотиться вокруг личности президента России Владимира Путина. И я, слушая эти слова, пришел к выводу: пока Путин будет жив, он будет при власти, будет продолжаться война. Сам Песков определенную подсказку россиянам дал», - сказал Цымбалюк в эфире Радио NV.

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В то же время, журналист назвал российское общество «мертвым» и предположил, что оно вряд ли воспользуется подсказкой Пескова.

29 марта пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «гибридная война» будет продолжаться долго, поэтому нужно «единение» россиян вокруг Владимира Путина.

Песков ушел от ответа на вопрос о перспективах окончания боевых действий и относительно того, может ли война против Украины завершиться в этом году. Он сказал, что эти оценки должны давать специалисты.

Россия продолжает нести огромные потери в войне. В Украине за прошедшие сутки ликвидировали около 610 российских окупантов.

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 172 тысяч своих военных.