«Не впадать в иллюзию». Почему спешка в желании быстро освободить Юг может стать ловушкой и как этого избежать — интервью с экспертом 1 августа, 18:57 Эксклюзив НВ Работа украинской артиллерии (Фото:Оперативне командування «Південь"/Operational Command «South» via Facebook)

Военный эксперт Петр Черник в эфире Радио НВ рассказал, почему не стоит впадать в иллюзии, что победа в войне будет в ближайшее время, и не стоит совершать поспешных действий в деоккупации украинских земель.

— Начнем со Скадовска: даже если взглянуть на карту, то это достаточно далеко, я бы сказал, от тех мест, где сейчас размещаются украинские защитники, что должен означать для нас этот взрыв и то, что днем ранее мы узнали об уничтожении железнодорожного состава? Называли число до 40 вагонов, много уничтоженных оккупантов и техники. Эти попадания там, где наши пока еще далеко, как мы должны это понимать и трактовать?

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— Должны понимать и трактовать, что наши ракетчики имеют соответствующее вооружение, имею в виду те знаменитые HIMARS и MRLS 270, соответствующие боеприпасы к ним, которые могут работать на очень больших расстояниях. Можем говорить о том, что не только боеприпас на 70 км, а надеемся, что уже есть боеприпасы и на 84. Напомню, что эта установка может иметь в своей комплектации и на 164 км (между прочим, больше, чем Точка-У), и даже до 300. Хотя, думаю, до 300 мы на этот момент еще не получили. Смена огневых ракурсов, так правильно будет на военном языке, является демонстрацией нашей силы и то, что мы нащупали по-настоящему болевые точки нашего противника, подчеркиваю, болевые точки.

Снижение их боекомплекта и, конечно, уничтожение живой силы, а также умелые, искусные удары по железнодорожным полотнам свидетельствуют о том, что большая стратегическая инициатива в части нанесения ракетных ударов потихоньку переходит к украинцам. Но опять же я всегда оставался критическим реалистом и считаю, что нам сейчас не следует впадать в иллюзию, что вот-вот победа будет завтра. Мы научились бить их боекомплект, что в свою очередь снижает артиллерийское влияние на линии фронта. Напомню, на 95% сегодняшняя война — война артиллерии.

— Мы уже слышали за последние несколько дней, что враг, несмотря на то, что уничтожены их железнодорожные коммуникации возле Херсона, несмотря на то, что уже были нанесены удары по железнодорожным станциям, и даже я уже слышал, что оккупанты могут полностью выгружаться разве что на Каланчаке, а ведь это уже вовсе, это один из пропускных пунктов на админгранице с Крымом. Но при этом они используют и переправы, и все равно используют дамбу Новокаховской ГЭС. Насколько те возможности, которые у них есть сейчас, в частности, логистические, позволят им усилиться?

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