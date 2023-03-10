Эрдоган назвал дату президентских и парламентских выборов в Турции 10 марта, 14:37 Эрдоган назначил выборы в Турции несмотря на то, что в стране продолжается ликвидация последствий землетрясений (Фото:Marko Djurica/Reuters)

14 мая в Турции состояться президентские и парламентские выборы несмотря на то, что в стране продолжается ликвидация последствий разрушительных землетрясений.

Соответствующий указ о проведении выборы подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Анадолу.

«С полномочиями, предоставленными статьей 116 нашей Конституции, я подписал указ о возобновлении выборов 14 мая, которые должны были состояться 18 июня 2023 года», — отметил он.

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Эрдоган добавил, что предвыборная повестка дня будет состоять в том, чтобы «залечить раны жертв землетрясения и компенсировать экономический и социальный ущерб от этой катастрофы».

До смертельной катастрофы популярность турецкого лидера была подорвана резким ростом стоимости жизни и падением курса лиры. Сейчас раздаются сомнения в способности избирательных органов подготовиться и обеспечить логистику для голосования людей. В частности, пострадавших в зоне землетрясения.



6 февраля на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков.

Погибли более 50 тысяч человек. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь была предложена десятками стран.

По количеству жертв землетрясение пока занимает седьмую позицию в списке разрушительных катастроф ХХІ века.

Эрдоган пообещал восстановить дома в течение года, хотя эксперты говорят, что власти должны поставить безопасность выше скорости.