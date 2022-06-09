«Очень немолодой и не совсем здоровый». Политолог оценил слухи о скорой смерти Путина

9 июня, 15:51
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По словам Дмитрия Орешкина, разговоры о том, что дни российского диктатора Владимира Путина заканчиваются — выдача желаемого за действительное (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

По словам Дмитрия Орешкина, разговоры о том, что дни российского диктатора Владимира Путина заканчиваются — выдача желаемого за действительное (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Профессор Свободного университета в Риге политолог Дмитрий Орешкин в интервью журналистке Елене Трибушной оценил слухи о скорой смерти российского диктатора Владимира Путина.

По его словам, «разговоры про то, что Путин болен, что его дни сочтены, что его послезавтра вынесут ногами вперед — это все-таки процесс выдачи желаемого за действительное».

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«Да, очень он немолодой, может быть, не совсем здоровый, но его срока жизни хватит, чтобы столько дряни наделать, что мало никому не покажется. Поэтому заблуждаться не надо», — сказал политолог.

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Он добавил, что по его мнению есть косвенные признаки того, что преемники Путина «начинают понемногу шевелиться».

В начале июня издание Newsweek со ссылкой на лидеров американской разведки сообщило, что в апреле российский диктатор прошел лечение от рака на поздней стадии.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Владимир Путин Смерть Путина

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