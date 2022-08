6 и 9 августа 1945 года США взорвали два ядерных боеприпаса над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Это стало первым и единственным в истории человечества боевым применением ядерного оружия.



НВ приводит главные факты о трагедии.

Большинство жертв — гражданские

В течение двух-четырех месяцев в результате атомных бомбардировок погибло от 90 тысяч до 146 тысяч человек в Хиросиме и от 39 тысяч до 80 тысяч человек в Нагасаки. Около половины жертв погибли в первый день. Остальные умирали постепенно: от ожогов, лучевой болезни и травм, усугубляемых болезнями и недоеданием.

Хотя в Хиросиме был значительный военный гарнизон, большинство жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — гражданские. Военных среди погибших было около 20 тысяч человек. В момент атомной бомбардировки — в 8:15 по местному времени — многие жители Хиросимы находились на улице, так как незадолго до нее в городе отменили предупреждение об авианалете.



Население Хиросимы составляло около 340−350 тысяч человек. В результате взрыва и возникшего после него огненного шторма погибло около 70−80 тысяч человек — примерно 30% населения города. Еще около 70 тысяч человек были ранены.

22-летней Тоёко Кугате, пострадавшей во время атомной бомбардировки Хиросимы, оказывают помощь / Фото: Hiroshima Peace Media Center

В Хиросиме сразу же были убиты или ранены около 90% врачей и 93% медсестер — большинство из них на момент взрыва атомной бомбы находились в центре города, который пострадал сильнее всего. Больницы были разрушены или сильно повреждены. В больнице Красного Креста дежурил только один врач — Теруфуми Сасаки.



К полудню 6 августа полиция и волонтеры создали центры эвакуации в больницах, школах и на трамвайных остановках, а в библиотеке Асано был открыт морг.Мэр Хиросимы Сэнкичи Авайя погиб в своей резиденции во время завтрака с сыном и внучкой. Из-за этого управление городом и координацию усилий по оказанию помощи взял на себя маршал Сюнроку Хата, который был легко ранен.



В Нагасаки в день бомбардировки находилось примерно 263 тысячи человек. Атомную бомбу над Нагасаки сбросили в 11:02 по местному времени почти в 3 км от запланированного места, поэтому взрыв был ограничен долиной Ураками, а большая часть города была защищена холмами. Благодаря этому, хотя атомная бомба, сброшенная на Нагасаки, была мощнее, чем сброшенная на Хиросиму, жертв и разрушений здесь было меньше.



Оценка числа погибших сразу же после ядерной бомбардировки Нагасаки варьируется между 22 и 75 тысячами человек. Как минимум 60 тысяч человек были ранены.

Большие расхождения в оценках общего числа погибших в Нагасаки к концу 1945 года — от 39 до 80 тысяч — связаны с тем, что в городе было много рабочих без документов и через него проезжало много военнослужащих. Как и в Хиросиме, в результате бомбардировки медицинские учреждения города сильно пострадали. В начальной школе Шинкозен, которая служила главным медицинским центром, была создана импровизированная больница. Благодаря тому, что железнодорожное сообщение с Нагасаки не прервалось, многих пострадавших эвакуировали в больницы в близлежащих городах.

На Хиросиму и Нагасаки сбросили разные виды ядерных бомб

У бомбы, сброшенной на Хиросиму, было кодовое название Малыш (Little Boy). Ее длина была 3 м, диаметр — 71 см, вес — 4,4 тонны.



Бомба содержала 64 кг высокообогащенного урана-235, ядерному делению подверглось меньше килограмма этого урана. Мощность взрыва составила 15 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Атомная бомба Малыш / Фото: archives.gov

Сразу после деления урана произошла вспышка интенсивного нейтронного и гамма-излучения. Его смертельный радиус составлял приблизительно 1,3 километра и покрывал примерно половину площади огненной бури.



Согласно оценкам, 30% людей, погибших сразу, получили смертельные дозы этого излучения, но умерли во время огненной бури до того, как поражение радиацией стало очевидным. Больше 6 тысяч человек выжили после взрыва и пожара, но вскоре умерли от радиационных поражений. Среди выживших после травм 30% имели лучевые поражения, от которых они выздоровели, но после этого с большей вероятностью могли заболеть раком.



Радиоактивное загрязнение от взрыва было невелико, так как бомба взорвалась в 600 метрах над землей. При таком взрыве продукты ядерного деления поднимаются в стратосферу, где они рассеиваются и становятся частью глобальной окружающей среды.



На Нагасаки была сброшена бомба под названием Толстяк (Fat Man). Длина бомбы составляла 3,3 м, диаметр — 1,5 м, вес — 4,7 тонны.

Атомная бомба Толстяк / Фото: War Department. Office of the Chief of Engineers. Manhattan Engineer District / archives.gov

В этой бомбе было плутониевое ядро массой 6 кг, окруженное массивной оболочкой из обедненного урана 238. Бомба взорвалась на высоте около 500 м. Мощность взрыва составляла 21 килотонну в тротиловом эквиваленте.



Самым серьезным долговременным последствием взрыва бомбы в Нагасаки была лейкемия с риском 46% для тех, кто подвергся облучению в результате взрыва. Часть жертв умерли от ожогов и лучевой болезни.

Хиросима была основной целью, а Нагасаки — нет

6 августа 1945 года Хиросима была основной целью атомной бомбардировки, но были и две запасные — города Кокура и Нагасаки.



В первую очередь бомбардировка зависела от погоды — пилот атомного бомбардировщика должен был видеть свою цель. Перед бомбардировкой 6 августа над Хиросимой, Нагасаки и Кокурой пролетели самолеты-разведчики. Ясное небо было только над Хиросимой.



Во время второй ядерной бомбардировки основной целью был город Кокура, а Нагасаки — запасной. Сначала бомбардировка была запланирована на 11 августа, но так как на это время прогнозировалась облачная погода, ее перенесли на два дня раньше.Еще до вылета на атомном бомбардировщике обнаружили неполадку с топливным насосом в одном из запасных баков с горючим, но бомбардировку решили из-за этого не откладывать.



Самолеты-разведчики доложили, что, несмотря на облачность над Кокурой и Нагасаки, бомбометание все же возможно.



Самолет с атомной бомбой направился к Кокуре, но пока он долетел до города, облака сгустились. После трех неудачных заходов самолет отправился в Нагасаки. Здесь тоже было облачно, но затем бомбардир-наводчик заметил просвет в облаках и было решено сбросить бомбу, ориентируясь на него.



В итоге бомба взорвалась почти посередине между двумя основными целями в Нагасаки, сталелитейными и орудийными производствами Мицубиси на юге и торпедным заводом Мицубиси — Ураками на севере, и нанесла меньший урон, чем в Хиросиме, хотя и была мощнее.

Трагедия и боль Хиросимы в одном фото

Репортер американского журнала Life Бернард Гоффман среди пожарища, в которое превратилась Хиросима после атомной бомбардировки, 8 сентября 1945 года / Инфографика: Стэнли Траутман / AP

«Не мы начали эту войну, а все, кому не нравится, как мы ее закончили, пусть вспомнят, кто именно ее разжег», — таков был ответ американского генерала Лесли Гровса на обвинения в безжалостных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

Гровс с военной стороны руководил проектом Манхэттен, который обеспечил Соединенные Штаты первым ядерным оружием в мире. Однако ни генерал, ни ученые-разработчики под руководством Роберта Оппенгеймера не могли реально оценить масштаб поражения от их произведения. Ведь испытания атомной бомбы проводились в безлюдной пустыне штата Нью-Мексико.



Когда утром 6 августа 1945 года ядерный гриб вырос над Хиросимой, японское командование не могло понять, что именно уничтожило целый город и 70 тыс. его жителей. Слухи о сверхмощном оружии ходили постоянно в конце войны. А лидер нацистской Германии Адольф Гитлер открыто предупреждал, что его физики уже в шаге от чего-то подобного.



Однако никто не мог предположить, что только одна бомба, сброшенная с незамеченного самолета, может мгновенно вызвать такое разрушение с массовыми жертвами.



Через 16 часов после взрыва президент США Гарри Трумэн объявил о применении нового оружия его военно-воздушными силами: «Бомба имела мощность более 20 000 тонн в тротиловом эквиваленте. … Это атомная бомба. Это использование основной силы вселенной. Сила, из которой черпает свою мощь солнце, была выпущена против тех, кто принес войну на Дальний Восток».



9 августа ВВС США совершили повторную атомную бомбардировку, которой уничтожили порт Нагасаки. Погибли 74 тыс. японцев. Через два часа после этого генерал Дуглас Макартур, главнокомандующий американских войск на Дальнем Востоке, выпустил пресс-релиз, в котором говорилось: «Разрушения, причиненные атомной бомбой, были ненужной трагедией, которой можно было избежать».



Через пять дней император Хирохито объявил о капитуляции Японии. Генштаб США имел альтернативный план усмирения врага на его территории. Согласно ему окончательный разгром противника предусматривался на основных японских островах в ноябре 1947 года. Учитывая предыдущие бои с подданными Хирохито и их упорство, потери американцев выносились минимум в 300 тыс. только убитыми. Военное министерство США уже изготовило полмиллиона медалей Пурпурное сердце, которые традиционно вручают родственникам погибших и раненым на войне.



Эти возможные жертвы стали в дальнейшем главным аргументом необходимости атомных бомбардировок. Через несколько дней после взрывов исследование общественного мнения, проведенное институтом Гэллопа, показало, что 85% американцев одобряют атаки. А по повторному опросу уже после войны, почти каждый четвертый гражданин США хотел, чтобы таких бомб на Японию, до ее капитуляции, было сброшено как можно больше.



Первые несколько недель официальный Вашингтон скрывал истинные масштабы катастрофы японских городов. В конце августа информационное агентство United Press сообщало, что жертвы налетов получили травмы, которых можно было бы ожидать от обычной бомбардировки. А газета The New York Times в редакционной колонке отметила: «Ученые США утверждают, что атомная бомба не будет иметь каких-либо длительных последствий в разрушенной зоне».



Но только после первого взрыва из уцелевших жителей Хиросимы 50 тыс. человек вскоре умерли от лучевой болезни.



В начале сентября разрушенные японские города посетили американские журналисты. Считается, что первым из них был штатный автор журнала Life Бернард Гоффман (на фото). Когда настоящие последствия бомбардировок уже нельзя было скрыть, руководитель проекта Манхэттен назвал радиационное загрязнение «достаточно приятным способом умереть».



Уже эти слова генерала Гревса The New York Times в прошлогоднем материале к годовщине трагедии цитировала с горькой иронией.