«Турция ничего не сделает». Почему контакт Анкары и Москвы по разблокированию украинских портов бесперспективен — BlackSeaNews

7 июня, 22:24
Эксклюзив НВ
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Морской порт в Одессе (Фото:Одесский морской порт)

Морской порт в Одессе (Фото:Одесский морской порт)

Автор: Юлия Петрова

В случае разминирования украинской акватории для вывоза зерна Россия начнет боевые действия, а Турция не будет сопротивляться, рассказал Радио НВ Андрей Клименко, главный редактор BlackSeaNews.

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— Bloomberg пишет о том, что якобы Турция и Россия уже согласовали так называемую дорожную карту как безопасно вывезти украинское зерно и разблокировать порты, в том числе порт Одессы. Мол, есть такие договоренности уже и с украинской стороной при посредничестве Турции. Объясните, пожалуйста, о чем идет речь и возможно ли по-вашему реализовать такие планы?

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— Во-первых, Bloomberg просто перепечатал информационный вброс российской газеты Известия. Это российская трактовка, это их «хотелки», как говорится. Во-вторых, та же газета Известия через час или полтора после этого сообщения опубликовала приложение к нему, в котором говорится, что украинская сторона не согласилась с этой дорожной картой. И добавила еще одно, что она не соглашается с тем, что российские военные корабли будут в море проверять эти коммерческие суда на предмет наличия у них оружия. То есть это был дипломатический зондаж через СМИ.

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— Объясните тогда, пожалуйста, а что в этих хотелках Москвы может быть рационального? Как ситуацией может воспользоваться Украина? Нам ведь нужно вывозить зерно, которое мы планировали еще до войны вывезти для того, чтобы в других странах по всему миру не произошло голода.

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Теги:   Россия Турция Черное море Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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