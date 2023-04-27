«Зеленский был для него неожиданностью». Как Путин возненавидел Украину раньше, чем об этом пишут СМИ — интервью NV 27 апреля, 18:12 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 20 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Иван Преображенский, политолог, в интервью Radio NV рассказал, как российский диктатор Владимир Путин возненавидел Украину и запланировал захват государства куда раньше, чем об этом пишут журналисты ряда изданий.

— Сначала хочу поговорить об этом новом сливе, новой записи двух представителей российской элиты Романа Троценко и Николая Матушевского. Они разговаривают о том, как все плохо в России, что нужно делать гражданство и вообще вкладывать деньги в Индонезию.

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Первое, что у вас хочу спросить, я уверен, что 99% нашей аудитории не знает, кто такие Роман Троценко и Николай Матушевский. Знаете, как в комментариях обычно пишут: кто все эти люди?

— Да, безусловно. Я думаю, что даже очень многие россияне их не знают. Если москвичи хотя бы знали, что такое такие креативные пространства типа ФЛАКОНа, то они бы знали, что один из этих бизнесменов — это человек, который переоборудовал бывшие заводы под разные хипстерские пространства в Москве, очень модные, очень известные. И соответственно, человек, которого условно по этому признаку, наверное, можно было бы записать в какие-нибудь условные российские либералы, технократа или что-то такое.