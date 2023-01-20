Бундесвер начнет перемещать Patriot в Польшу на следующей неделе — Spiegel 20 января, 17:33 ЗРК Patriot (Фото:MissGarfield/Flickr)

В понедельник, 23 января, Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу, сообщает Spiegel.

Издание отмечает, что целью Бундесвера является помощь в защите воздушного пространства Польши и укрепление восточного фланга НАТО.

«Закладка начинается в Гнойене, округ Росток. Зенитные комплексы должны переместиться на оперативные позиции в районе города Замостье на юго-востоке Польши. Оттуда примерно 60 километров до украинской границы и 110 километров до украинского города Львов», — пишет Spiegel.

Видео дня

Читайте также: Германия выделит больше 1 миллиарда евро на весенний пакет поддержки Украины

По информации журналистов, система Patriot предназначена для защиты важного пункта перевалки помощи Украине. Военные Бундесвера находятся на месте в Польше с 16 января, чтобы обеспечить установку компонентов системы вооружения вместе с польскими партнерами по Альянсу.

12 января заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Patriot из Германии поступят в Польшу в ближайшие дни.