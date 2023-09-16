Пентагон анонсировал визит Остина и Милли на очередную встречу коалиции в формате Рамштайн

16 сентября, 06:13
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19 сентября состоится уже 15-я встреча в формате Рамштайн (Фото:Тило Шмуэльген/Рейтер)

19 сентября состоится уже 15-я встреча в формате Рамштайн (Фото:Тило Шмуэльген/Рейтер)

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли 18 сентября поедут в Германию для председательства на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил Укринформ со ссылкой на слова заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.

По ее словам, Остин и Милли присоединятся к министрам обороны и высокопоставленным военным представителям из почти 50 стран.

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Сингх также добавила, еще это будет уже 15-я встреча на авиабазе Рамштайн.

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Укринформ отмечает, что в Германии новый министр обороны Украины Рустем Умеров проведет первую после своего назначения на должность личную встречу с Остином.

Заседание запланировано на 19 сентября.

Прошлая встреча в формате Рамштайн состоялась 18 июля. Среди приоритетов были поставки оружия и оборудования, которые срочно необходимы для освобождения территории Украины. Фокус был направлен на ПВО, боеприпасы и броню.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   США Коалиция Контактная группа Рустем Умеров Ллойд Остин Война России против Украины Рамштайн Марк Милли

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