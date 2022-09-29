Мятеж против Путина. Илья Пономарев рассказал, когда начнется свержение диктатора 29 сентября, 12:53 По мнению Ильи Пономарева, мятеж против российского диктатора Владимира Путина начнется в конце 2022 или в начале 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев в эфире Радио НВ рассказал, когда в России начнется мятеж против Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли сейчас или примерно через месяц после объявления мобилизации, когда общественное недовольство возрастет, идеальное время для мятежа в РФ, Пономарев сказал Радио НВ, что теоретически согласен с этим, но практически это не так.

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«Для того, чтобы появился определенный мятеж, у элиты должно появиться ощущение существенной опасности, личной опасности. Сейчас теоретически они понимают, что все, кирдык и это проблема, но еще нет такого влиятельного народного движения. Поэтому все равно многие будут надеяться, что ему удастся переждать, пересидеть какую-то ситуацию, которая сама по себе рассосется», — объяснил российский оппозиционный политик.

По его словам, этого не произойдет, но российским элитам нужно время, чтобы это осознать.

«Я считаю, что эти движения, о которых вы говорите, начнутся ближе к концу этого года, в начале следующего», — подытожил Пономарев.

Он добавил, что ему писали «многие люди, представители среднего звена», связанных с российским правительством и бизнесом, которые сначала утверждали, что «нужно переждать», «но сейчас пишут, что он сошел с ума, что это самоубийство и это все, конец».

Американский генерал в отставке Бен Ходжес в интервью НВ заявил, что США постоянно говорят Кремлю, что ядерный удар — это недопустимые действия и ужасная ошибка с их стороны, и выразил надежду, что примерно то же самое говорят Кремлю Китай, Индия и страны Европы.

По словам Ходжеса до момента ядерного удара «все эти российские чиновники и политики еще могут надеяться на какое-то будущее» — хотя война в Украине уже принесла огромное горе, небывалое количество жертв, разрушений, и похищений. Однако после ядерного удара «никто ничего не простит, никакого терпимого будущего не будет».