«Бунт в РФ = развал власти». Интервью с советником главы МВД Вадимом Денисенко — о смене Путина и софт- и хард-вариантах «русского мира» 8 декабря, 17:46 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью Радио НВ рассказал, почему россияне не бунтуют и зачем Украина должна развалить идеологию «русского мира», несмотря на уход диктатора Владимира Путина от власти.

— С украинской стороны много вопросов в разных пабликах: «Эй, русские, а что с лицом?» Они сами решили, что если что-то долетело до Дягилево, то и до Москвы долетит. Их это не натолкнет на мысль, что здесь, наверное, пора уже как с афганцами обращаться — «я вас туда не посылал»?

Видео дня

— Еще рано. Мобилизация и массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины совпали по времени. Они привели к эффекту, что россиянин сам себе придумал, зачем это делается и говорит: «Мобилизация и обстрелы энергетической инфраструктуры ускорят окончание войны. Они решили, что это и есть план Б от [командующего русскими войсками в Украине Сергея] Суровикина, план Б от власти, и власть знает, что она делает.

В ближайшие два-три месяца они, к сожалению, будут жить в иллюзии этого плана Б. Мы понимаем, что его нет, его нет вообще, но только ближе к началу весны, условно, в марте к ним начнет доходить, что никакого плана Б нет.

Но у российских властей, к сожалению, есть этот люфт времени, чтобы придумать, что будет реальным планом Б и как они будут дальше объяснять населению, что у них ничего не получается и украинцы не собираются сдаваться.

— Бегство вооруженных зэков. На территории Ростовской области убегает с фронта еще и с пулеметом какой-то «мобилизованный» зэк, расстреливает нескольких полицейских, а дальше основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин еще и критикует тех полицейских, которые пытались его задержать. Это террор уже на своей территории. Они не видят, что таких побегов станет только больше?

— Они пока в это не хотят верить. Разум говорит, что так и будет, а силы воли поверить в это нет.

Пока это не массово, пока это не обрело критического предела, они будут думать, что [произошел] единичный случай. Как только это начнется относительно массово, у них начнутся изменения в головах. В ближайшие два-три месяца они будут продолжать жить в иллюзии, особенно в новогодние праздники, которые этому будут способствовать, потому что на праздники человек всегда старается отстраниться от любых мыслей, перестать читать, смотреть во что бы то ни стало, кроме комедийных программ. Поэтому у российских властей еще есть этот люфт, думаю, к началу весны.

— В России очень распространена эта мифическая идеология АУЕ («арестантский уклад един») — ненависть или пренебрежение к милиции, полиции, как они ее переименовали. Возможно, они наоборот будут брать в пример этого Рембо, как назвал его Пригожин?

— Нет. Что произошло с мобилизацией? Сначала был дикий испуг, а потом полный откат назад. И те, кто были против мобилизации, сказали: «Да мы поддерживаем, все нормально». Даже абсолютно упоротые «ватники», находящиеся на территории Российской Федерации, говорят самим себе: «Мобилизация нас обошла — ну и ладно. Будем дальше сидеть в телевизоре и будем дальше радоваться величию в телевизоре».

Они нашли для себя даже объяснение, почему они имеют право не идти на войну. И пояснений здесь два. Первое: «Будет порядок в армии, будет нормальное обеспечение — я уйду». Поэтому здесь есть определенная первая трещина в силах русской армии. А второй момент: «Враг же не у моего дома. Я на это не подписывался. Будут возле дома — тогда я возьму автомат и буду защищаться».

Поэтому сейчас говорить о том, что есть запрос в российском обществе на какие-то бунты… Я могу сказать четко: его нет, вот просто нет.

Если мы говорим о страхах российского общества, то их действительно два. Первый страх: российские власти за 22 года, навязывая концепцию «осажденной крепости и вставания с колен», действительно пожинают плоды. Россиянин больше всего боится того, что развалят его «великую страну», развалят «величие».

Второй его базовый страх — это страх власти. Он может не соглашаться с властью, но в то же время он боится бунтовать, потому что бунт — это и есть причина развала власти. Россияне попали в капкан, который построили им российские власти. Пока что «глубинный» народ даже теоретически не готов к каким-либо выступлениям, потому что выступление равно развалу государства, пока они до этого не созрели.

— То есть независимо от того, в каком состоянии эта страна, развалить ее будет еще страшнее.

— На сегодняшний день, это очень важный момент.

— Рядом с Россией есть Беларусь. Узурпатор Александр Лукашенко пытается что-нибудь новое белорусам показать. Сейчас уже смертная казнь развевается для чиновников и военных за так называемую государственную измену. Это он зачем делает? От них вряд ли можно было ожидать чего-нибудь кардинального, от белорусов.

— Любой автократический режим всегда должен поднимать ставки своей автократии. Была ли у него возможность делать все, что угодно, в этом государстве? Была и есть. Но страх того, что появится еще кто-нибудь, кто может что-то против него сказать, всегда присутствует в любых автократических режимах.

Это логика любой автократии: остановиться на автократии никогда не может. Как только она останавливается — начинает разваливаться. Поэтому он вынужден придумывать смертную казнь, какие-то другие вещи, придумывать всевозможные идиотизмы. Он будет это делать.

Это делается не потому, что он чего-то не может сделать сейчас, а потому, что логика развития страха в любой автократии всегда одинакова.

Также я думаю, что это выгодно и россиянам. Не знаю, кто ему это посоветовал, но россиянам полностью выгодно посмотреть, как это будет воспринимать белорусское общество, как на это посмотрят в Европе. И этот «дамоклов меч» будет продолжать висеть над россиянами.

Ведь России же тоже началась дискуссия по поводу смертной казни. Путин заявил, что остается сторонником того, что «нам не нужна смертная казнь», но все понимают, что если белорусы на это пошли, то это пробный шарик. Вполне реально, что через полгода и Россия может на это пойти. Поэтому это усугубление страха не только в самой Беларуси, но и на территории Российской Федерации.

— Насколько реалистичными вы видите фразы, что к весне Украина может освободить и Донецк, и Луганск, и уже начать какие-то действия по освобождению Крыма? Весна — это как раз тот период, когда они могут проснуться, как медведи.

— Я не военный эксперт. Был бы очень рад, если бы это удалось сделать. Но есть ли возможности сейчас освободить эти территории? Наверное, пусть военные эксперты говорят.

Я могу сказать о российской мобилизации. В первую очередь, [в РФ] можно набрать миллион человек. Вопрос в том, как они будут воевать и чем будут воевать. Насколько я понимаю, у россиян сейчас есть определенные проблемы с целым рядом вооружений. И даже если мы говорим об артиллерийском превосходстве, которое было под Северодонецком, сейчас даже под Бахмутом мы ничего подобного не видим. И это, очевидно, связано со многими проблемами, не только с логистикой, но и с наличием тех или иных вооружений.

Пока они могут мобилизовать огромное количество людей, и до тех пор, пока им не поставляют оружие другие страны, говорить о том, что они могут поставить «под ружье» эффективно следующие волны мобилизации, [не приходится].

— Есть вопрос, что будет с Россией после украинской победы. Мы в последние дни видели невероятный скандал с этими так называемыми оппозиционными СМИ Дождь и Медуза, которых лишили лицензии. Но они, из того, что мы видели, тоже больше всего боятся, чтобы в России что-то изменилось. Единственное, что они хотели бы изменить — это фамилию Путина на какого-то другого человека, но не дай Бог, не трогайте. Это то образование, даже если часть из него уехала за границу, с которым не о чем говорить?

— У России сегодня нет другой идеологии, чем идеология «русского мира». 99% населения живет в идеологии русского мира. Есть просто софт-вариант [Михаила] Ходорковского и [Алексея] Навального, а есть хард-вариант Путина и Пригожина. Но внутри они между собой особо не отличаются: одни более либеральны, а другие менее либеральны.

Я люблю цитату Навального о том, чем отличается «русский мир Навального от русского мира Путина»: — «в русский мир Навального все пойдут с радостью и улыбками, а Путин в этот мир загоняет». Вот и вся разница.

Тем не менее, смена Путина — это все равно будет определенная смена элит, переформатирование возможностей и переформатирование богатейших людей.

Также мир меняется. Россия перестанет быть после этой войны (как и сейчас она уже перестает быть) одним из полюсов этого мира. Она превратится в сателлита более влиятельных государств. Так или иначе все равно перемены будут происходить. Нам просто нужно со всем миром не повторить ошибки 1991 года.

— Сегодня годовщина Беловежского соглашения, когда белорусский, украинский и российский лидеры совершили эвтаназию Советскому Союзу. 31 год прошел, а Россия все еще пытается снова загнать всех в Советский Союз. Без развала и тотального поражения в этой войне они и сотни лет могли бы так делать?

— Они это делают, начиная со времен Ивана Грозного. Со времен Ивана Грозного у них система власти, система ценностей, понимания того, как строится государство, не меняется. Общественный договор по существу не меняется со времен Ивана Грозного.

Поэтому в этом случае ключевой историей является развал. " русского мира" как такового и идеологии «русского мира» как такового. Без этого, конечно, мы будем все время возвращаться к тому, что мы получили в 2014 и особенно 24 февраля 2022 года.