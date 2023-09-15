Пилоты и техперсонал будущих украинских F-16 начнут языковую подготовку в США в сентябре 15 сентября, 04:29 F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup через REUTERS)

Украинские пилоты и технический персонал, которые будут учиться в США управлению и обслуживанию истребителей F-16, начнут языковую подготовку уже в сентябре на авиабазе в Техасе. Пре это сообщает Укринформ, цитирующий заместителя представителя Пентагона Сабрину Сингх.

«Мы ожидаем, что языковая подготовка начнется позже в этом месяце», — сказала Сингх.

Конкретную дату начала учения представительница Пентагона назвать не смогла.

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Это обучение будет проходить на базе Лекленд, откуда украинцы переберутся на базу Моррис, где и пройдет тренировка непосредственно на самолетах.

13 сентября сообщалось, что на базу Моррис пилоты должны прибыть до октября.

Закончить обучение на истребителях F-16 первые украинцы могут еще до конца года, но до выполнения боевых задач пройдет больше времени. Срок может сократиться, если они будут прогрессировать быстрее, чем ожидается.

Истребители F-16 для Украины — что известно

В середине августа стало известно, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16, как только пилоты закончат обучение.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали передать Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».