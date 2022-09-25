СМИ назвали возможную дату запрета выезда мужчин мобилизационного возраста из России 25 сентября, 13:45 Человек с российским паспортом на границе с Финляндией, 23 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Вероятная дата введения запрета на выезд мужчин мобилизационного возраста из России — 28 сентября, сообщает Медуза со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ.

Еще один источник издания заявил, что это произойдет «после референдумов» (имитации голосования за присоединение к РФ на оккупированных ею территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины — ред.), которые должны закончится вечером 27 сентября.

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По словам этого источника, в дальнейшем для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

До этого российское издание Верстка со ссылкой на источники в парламенте РФ сообщало, что в Кремле обсуждают возможность введения в России военного положения и запрета на выезд мужчин за границу.

По словам собеседников издания, военное положение в РФ могут ввести в том случае, если Украина продолжит «атаковать» так называемые присоединенные территории, то есть оккупированные РФ территории Украины, которые Россия хочет аннексировать в результате псевдореферендумов и на которых ВСУ ведут законные боевые действия для их освобождения от россиян.

План ввести военное положение два источника, близкие к Кремлю, называли «нежелательным, но возможным».



Кроме того, по словам одного из них, запрет на выезд из России подлежащим призыву мужчинам может быть объявлен еще до аннексии украинских территорий, поскольку власти оценивают поток выезжающих из страны как «вызывающий тревогу».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении «частичной» мобилизации в РФ.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что может свидетельствовать о проведении этнических чисток.

Кроме того, с 23 по 28 сентября Россия проводит псевдореферендумы «за присоединение к РФ» в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которыми хочет создать якобы «законный» повод для их аннексии.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого на незаконной основе, с фальсификациями и под вооруженным давлением на местное население.

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