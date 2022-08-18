«Наслаждается этой игрой». Путин пытается замарать в эту войну как можно больше россиян, ему это нравится — интервью с психологом 18 августа, 18:59 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin via Reuters)

Российский диктатор Владимир Путин получает удовольствие от создания проблем и максимального вовлечения россиян в войну, рассказал в эфире Радио НВ психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

— [Таблоид] Mirror писал, что какие-то очень высокопоставленные и приближенные к Путину люди ищут контакты, чтобы уже как-то выйти из этой войны. И соответственно, это варианты, которые сразу можно себе представить. Либо это дворцовый переворот, либо какая-то табакерка в голову Путину, либо они хотят какой-то транзит власти обеспечить. Меня интересует обратная сторона этой истории. Если об этом уже написали в медиа, то, наверное, Путин, как нарцисс и параноик, какие-то шаги может предпринять. Чистки, как в 1937 году устроить сталинские или еще какие-то истории? Как можно попытаться спрогнозировать, а что они будут делать с тем, что уже с их корабля начинают бежать крысы?

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— Давайте так. Несмотря на то, что оттуда иногда начинает поступать какая-то информация, мы все еще находимся в состоянии такой тотальной неопределенности. Потому что ни дипломатически, ни коммуникационную линию Кремля четко проследить невозможно. Мы не знаем, как принимаются решения, кто влияет на принятие того или иного решения, и мы можем судить по таким отрывкам этой информации. Мы видим, что действительно сейчас в Кремле происходит процесс разрушения надежд и чаяний. Бесспорно, что кремлевские власти надеялись очень быстро захватить либо всю Украину, либо какой-то ее такой значительный кусок территории. Мы видим, что у них это не удалось, они несколько раз попытались это сделать. И мы видим, что сейчас они действительно стали такие договороспособны. Они действительно начинают выходить на контакт. Но что будет устроено? Как будет реагировать Кремль? Никто пока сказать не может, потому что опять же мы находимся в состоянии тотальной неопределенности, не зная, кто и как принимает решения.

— А если оценить даже из психотипа самого Путина, он должен скорее с таким психотипом спрятаться где-то в бункере, пускать к себе лишь ограниченный круг людей плюс суперохрану? Или устроить чистки? Или искать кого-то, кто мог бы быть рядом с ним предателем?

— Здесь может быть несколько процессов. Недавно мы видели, как Владимир Путин вылез из бункера и поехал встречаться с разными лидерами, с Ираном, с Эрдоганом, на Каспий он выезжал для того, чтобы встретиться с некоторыми представителями ОДКБ. То есть мы наблюдали у Путина такую мобилизацию, когда он вышел из бункера, когда он убрал этот свой длиннющий стол. И у него началась такая очень активная фаза действий. До этого была активизация на военном фронте, активизация именно Путина, когда он принялся принимать решения и принимать участие в военных делах, в планировании операции и так далее. То есть сейчас у Путина наблюдается мобилизация и активизация. Он активнее включился в этот процесс. Я думаю, что он испытывает скорее всего и страх с одной стороны, но с другой стороны и восхищение. Он получил проблему, которую можно решать, на которой можно сконцентрироваться, а не просто сидеть в бункере, прятаться и бояться. Не следует недооценивать этого диктатора. Он может наслаждаться этой игрой, он может искать затруднения, он может искать противостояний с Западом.

— А для него самого, для его самооценки, он сейчас драйв чувствует, что сам может руководить своей великой армией? Мои все генералы идиоты, они не справились, вот сейчас приду, и я вам всем покажу. Такая у него интенция?

— Может быть такая интенция. Нам хотелось бы сказать, что Путина очень легко разложить по полочкам, он такой и такой, он параноик, он не нарцисс, это другой все-таки типаж, и потому мы знаем, как он себя поведет. К сожалению, мы не знаем. Мы можем представить этот коридор возможностей, вариантов. И в этом коридоре вариантов мы видим, что действительно человек все же загнан в угол, он начинает сопротивление. Сам Путин, скорее всего, воспринимает себя как человека, которого загнали в угол. Он переводит ответственность за поражения и за то, что он втянул себя и страну в войну, он эту ответственность переводит на других. Вот этот поведенческий ход мы уже видели неоднократно. Он очень часто к нему прибегает. И когда он начинает винить других, он расширяет возможность своих действий. Он может использовать армию. Он может прийти к мобилизации, к применению оружия массового уничтожения. Мы можем все это предвидеть, но сказать четко, будет или нет — к сожалению, серьезный эксперт не может.

— А вот репрессии, массовые репрессии, чистки среди своего аппарата это может произойти? Вот его психотип для себя такую реальность представляет?

— В данном случае вопрос не в психотипе, а вопрос в типе общества и партаппарата, скажем так, этого бюрократического и силового аппарата, которым он руководит. Массовые репрессии возможны тогда, когда мобилизовано общество, когда ты можешь действительно провести такой массовый геноцид какого-то звена общества. В данном случае мы видим, что на массовый геноцид российское общество не подписывалось. А вот на чистки среди руководителей, среди бюрократов, силовиков да. Я думаю, на это общество согласится. И такие репрессии уже происходили. Мы видели спецоперацию в Британии, когда травили Скрипалей.

То есть мы видим, что эти спецслужбы способны на такие точечные операции, когда уничтожается какая-то конкретная персона, и это делается именно для того, чтобы продемонстрировать своим: смотрите, что с вами будет, если вы уйдете с корабля. И потому, я думаю, что и эти утечки информации о возможных переговорах — это не чья-то частная инициатива. Скорее всего речь идет именно о целенаправленных выбросах, именно об этой возможности дать информацию, продемонстрировать намерение и продемонстрировать готовность для того, чтобы садиться за стол переговоров. Но возвращаясь к вашему вопросу, что касается этих репрессий, скорее всего, массовых репрессий не будет, а будут такие точечные операции. Отстранение большого количества людей от функций, предоставление функций другим людям. И я думаю, что Путин заинтересован в том, чтобы замарать как можно больше людей и создать для них этот репутационный шантаж. То есть чем больше людей скажет что-то неприятное для запада, тем больше они будут заляпаны в этом грязном деле, и тем меньше будет людей, у которых будет путь назад.

— Это такая же технология КГБ, когда человека сначала подставляют под совершение какого-то преступления, ищут что-то репутационное не то, и дальше этим шантажируют. Ему хочется замарать как можно больше. Но в России так же любят фразу о том, что царь хорош, бояре плохи. Эти точечные репрессии отстранения, они же россиянам зайдут, как решительный шаг мудрого Путина.

— Именно так. Потому что российское общество в большой степени держится на централизации власти. И когда царь становится слабым, начинается разрушение всей системы и всей России. И весь бюрократический аппарат, и общество, скорее всего, будет воспринимать негативно, потому что это уже бьет по всем. Проще все же отстранить от власти какого-то конкретного чиновника, чем самого царя. Проще обвинить, уничтожить какое-то количество бояр, чем разрушать институт президента России. Потому что в этом будет большая опасность. А к разрушению какой-то конкретной семьи или звена бюрократов или даже какого-то ведомства можно относиться даже как к развлечению. Потому я думаю, что массовых репрессий не будет, а будут такие точечные изменения.

— То есть для российского населения эти точечные репрессии будет часть шоу-бизнеса, я правильно вас понял?

— Это дает огромную возможность для того, чтобы укрепить власть. Потому что можно снова демонстрировать, как власть эффективно борется с изменниками, со взяточниками, с расхитителями. На таких людей можно будет повесить всех собак. Всех, каких только можно. Обвинить их во всех невзгодах, во всех провалах. Это помогает Путину в данном случае фиксировать все эти убытки, цепляя их на других людей, самому выходить снова белым из этой грязной ямы.

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