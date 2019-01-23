Коэн отложил дачу показаний в Конгрессе из-за "угроз" со стороны Трампа 23 января, 21:37 1399 Цей матеріал також доступний українською EPA Майкл Коэн EPA

Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн отложил свое выступление в Конгрессе США, запланированное на начало февраля.

Коэн был вызван для дачи показаний в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования вмешательства России в президентские выборы в США. Слушания запланированы на 7 февраля.

Советник Коэна Ланни Дэвис пояснил, что юристы рекомендовали отложить слушания, поскольку Коэн все еще участвует в российском расследовании спецпрокурора Роберта, передает The Hill.

Дэвис добавил, что в адрес Коэна и его семьи поступают угрозы со стороны президента Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани.

"Коэн должен поставить свою семью и их безопасность на первое место", - заявил представитель Коэна.

Напомним, экс-адвокат президента США приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.

Позже The Wall Street Journal сообщила, что Майкл Коэн заплатил аналитической фирме RedFinch Solutions за фальсификацию результатов двух опросов общественного мнения в пользу Трампа перед началом президентской кампании 2016 года. Майкл Коэн признал, что сделал это "по поручению" Дональда Трампа.

По данным BuzzFeed, Трамп попросил Коэна солгать в Конгрессе, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом деле.

В ответ Трамп заявил, что Коэн лжет, чтобы сократить тюремный срок, и предложил "наблюдать за тестем Коэна".