Коэн отложил дачу показаний в Конгрессе из-за "угроз" со стороны Трампа
Бывший личный юрист президента США Дональда Трампа Майкл
Коэн отложил свое выступление в Конгрессе США, запланированное на начало
февраля.
Коэн был вызван для дачи показаний в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США в рамках
расследования вмешательства России в президентские выборы в США. Слушания
запланированы на 7 февраля.
Советник Коэна Ланни Дэвис пояснил, что юристы
рекомендовали отложить слушания, поскольку Коэн все еще участвует в российском
расследовании спецпрокурора Роберта, передает The Hill.
Дэвис добавил, что в адрес Коэна и его семьи поступают
угрозы со стороны президента Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани.
"Коэн должен поставить свою семью и их
безопасность на первое место", - заявил представитель Коэна.
Напомним, экс-адвокат президента США приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.
Позже The Wall Street Journal сообщила, что Майкл Коэн заплатил аналитической фирме RedFinch Solutions за фальсификацию результатов двух опросов общественного мнения в пользу Трампа перед началом президентской кампании 2016 года. Майкл Коэн признал, что сделал это "по поручению" Дональда Трампа.
По данным BuzzFeed, Трамп попросил Коэна солгать в Конгрессе, что переговоры о строительстве Trump
Tower в Москве закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом
деле.
В ответ Трамп заявил, что Коэн лжет, чтобы сократить
тюремный срок, и предложил "наблюдать за тестем Коэна".