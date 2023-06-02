Уже восемь стран присоединились к коалиции истребителей — Ермак

2 июня, 16:51
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Премьер-министр Дании Метте Фредриксен на фоне F-16, 25 мая 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен на фоне F-16, 25 мая 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

К коалиции истребителей для Украины присоединились уже восемь стран.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

«8 стран. Работаем над расширением коалиции истребителей», — пишет он.

16 мая 2023 года советник министра обороны Украины Юрий Сак сообщил об обращении украинской стороны к странам-партнерам с просьбой передать от 40 до 50 самолетов F-16, чтобы сформировать три-четыре эскадрильи.

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Инфографика: НВ
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В тот же день Великобритания, Нидерланды и Франция объявили, что создают «коалицию истребителей» для предоставления Украине F-16.

19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию и стребителей для Украины. Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

25 мая после завершения Рамштайна министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Коалиция Истребители Андрей Ермак

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