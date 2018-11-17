17 ноября 2018, суббота

Князь Монако впервые прокомментировал дело российского олигарха Рыболовлева

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Князь Монако Альбер II и Дмитрий Рыболовлев

Князь Монако Альбер II и Дмитрий Рыболовлев

Князь Монако Альбер II заявил, что если вина российского олигарха Дмитрия Рыболовлева будет доказана, ему следует отказаться от руководства футбольным клубом.

Об этом он сказал в интервью Mediapart.

"Мы должны дождаться окончания расследования. Если все это будет доказано, я думаю, что ему нужно уйти (от руководства клуба - ред)", — сказал Альбер II.

Князь отметил, что пока что нужно уважать презумпцию невиновности.

"Если только он сам не решит прекратить свое резидентство в Монако, пока же мы не можем спешить", - сказал Альбер II.

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Напомним, Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.

7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.

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