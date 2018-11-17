Князь Монако впервые прокомментировал дело российского олигарха Рыболовлева

Князь Монако Альбер II заявил, что если вина российского олигарха Дмитрия Рыболовлева будет доказана, ему следует отказаться от руководства футбольным клубом.
Об этом он сказал в интервью Mediapart.
"Мы должны дождаться окончания расследования. Если все это будет доказано, я думаю, что ему нужно уйти (от руководства клуба - ред)", — сказал Альбер II.
Князь отметил, что пока что нужно уважать презумпцию невиновности.
"Если только он сам не решит прекратить свое резидентство в Монако, пока же мы не можем спешить", - сказал Альбер II.
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Напомним, Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.
7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.
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