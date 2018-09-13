13 сентября 2018, четверг

Книга журналиста Вудворда о Трампе бьет рекорды продаж в США

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С первого дня выхода книги Страх: Трамп в Белом доме было продано 750 тысяч экземпляров

С первого дня выхода книги Страх: Трамп в Белом доме было продано 750 тысяч экземпляров

В США книга журналиста Боба Вудворда о президенте США од названием Страх: Трамп в Белом доме, которая вышла 11 сентября, стала одной из самых продаваемых.

В крупнейшей в США компании по продажам книг Barnes & Noble заявили, что книга Вудворда имеет самые быстрые продажи для взрослой аудитории. Последний раз такие показатели были у книги Убить пересмешника Харпера Ли в июле 2015 года, сообщает CNN.

По данным издательского дома Woodward, с первого дня выхода книги было продано 750 тысяч экземпляров. В это число входят бумажные и электронные версии, а также аудиокниги.

Американский журналист-расследователь, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд выпустил в свет книгу о президенте Трампе и его администрации под названием Страх: Трамп в Белом доме.

В книге говорится о том, что  подчиненные Трампа считают своего босса слабоумным. Автор приводит слова действующего главы аппарата Белого дома Джона Келли, который назвал Трампа "идиотом" и "сорвавшимся с петель". А министр обороны Джеймс Мэттис, по словам Вудворда, сказал, что интеллект президента находится на уровне "пяти- или шестиклассника".

Трамп также не очень хорошо относится к своим подчиненным. Так, одного он назвал генерального прокурора Джеффа Сешнса "умственно отсталым", а экс-главу Госдепартамента США Рекса Тиллерсона - "придурком".

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