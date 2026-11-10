«Я знаю, как сильно вы любите американцев»: Байден обнародовал письмо, которое оставил ему Трамп в 2021 году

Байден пишет, что после письма Трампа у него сложилось впечатление, будто существует два Трампа (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Бывший президент США Джо Байден в своей новой книге Пообещай мне, Америка полностью привел письмо, которое Дональд Трамп оставил ему в Овальном кабинете в день инаугурации, 20 января 2021 года.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила газета The New York Times, получившая отрывок из книги и ознакомившаяся с копией оригинала письма.

По данным издания, письмо написано на бланке Белого дома фирменным черным маркером Трампа и вложено в конверт с надписью «46-му» — Байден стал 46-м президентом США. Ранее Байден лишь говорил, что предшественник оставил ему «очень щедрое письмо», но не раскрывал его содержания.

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Как отмечает NYT, тон письма резко контрастирует с публичными заявлениями Трампа о Байдене и выборах 2020 года. Трамп не стал критиковать преемника или оспаривать результаты голосования. Вместо этого он написал о чести работать в Белом доме и выразил уверенность, что Байден останется верен себе и американскому народу. «Я знаю, как сильно вы любите американский народ», — говорится в письме.

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В книге Байден пишет, что у него сложилось впечатление, «будто существует два Дональда Трампа». По его словам, Трамп серьезно подорвал американскую демократию и не предложил провести традиционную встречу президентов, однако в письме обращался к нему с теплотой, «словно старый друг».

В Белом доме резко отреагировали на публикацию. «Джо Байдену следовало прислушаться к мудрым словам президента, но вместо этого он пытался уничтожить эту страну», — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Книга Байдена выйдет в следующий вторник. Из-за лечения агрессивной формы рака предстательной железы, распространившегося на кости, 83-летний экс-президент, по его словам, не сможет провести столько встреч с читателями, сколько планировал.

Полный текст письма Трампа (по копии, опубликованной The New York Times):

Дорогой Джо,

Приходить каждый день на работу в Овальный кабинет — это невообразимое благословение. История звучит в каждой стене, каждой статуе, каждой прекрасной картине и каждом уголке этого удивительного места. Каждая лестница, коридор и дверь ведут к другим дверям и воспоминаниям, к очередному поворотному моменту в славной истории Америки.

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Надеюсь, что каждый день вы будете находить минуту, чтобы осознать, где находитесь, и вспомнить людей, которые были здесь до вас, — титанов, определявших ход событий. Теперь у вас есть возможность выбрать свое место в истории, и я знаю, что вы останетесь верны себе и американскому народу.

Многие президенты приходили и уходили, просто управляя страной как республиканцы или демократы. В большинстве своем они не меняли ход истории — их просто несло ее неумолимым течением. С вами такого не случится, потому что я знаю, как сильно вы любите американский народ.

Вы не просто связаны с прошлым — на своих плечах вы несете надежды и мечты всей нации. Этот груз никогда вас не покидает; это якорь, который определяет каждое ваше решение.

Ваша сила, ваш глубочайший источник энергии — это осознание того, что миллионы и миллионы людей полагаются на вас. Их стремления и надежды — причина, по которой вы здесь, и так много людей рассчитывают на ваш успех.

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Пусть Бог благословит вас и Джилл, и пусть Бог благословит Америку!

С искренним уважением,

Дональд