Режим в КДНР заявил, что не передавал оружие россиянам 23 декабря, 00:33 Центр Пхеньяна (Фото:KCNA via REUTERS)

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что КДНР не передавала россиянам оружие или боеприпасы.



Об этом сообщает Reuters.

Представитель корейского режима сообщил, что между КНДР и РФ "никогда не происходило никаких оружейных операций".

"Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагало оружие России, является самой абсурдной выдумкой, которая не стоит никаких комментариев или интерпретаций", - заявитель представитель МИД.

Видео дня

2 ноября телеканал CNN сообщил, что США обвинили Северную Корею в тайных поставках России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. В КНДР это отрицают.

Пресссекретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы в таких странах, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы.

22 декабря Reuters сообщило, что боевики ЧВК Вагнер получили оружие из Северной Кореи для продолжения полномасштабной войны РФ против Украины.