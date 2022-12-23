Режим в КДНР заявил, что не передавал оружие россиянам

23 декабря, 00:33
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Центр Пхеньяна (Фото:KCNA via REUTERS)

Центр Пхеньяна (Фото:KCNA via REUTERS)

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что КДНР не передавала россиянам оружие или боеприпасы.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель корейского режима сообщил, что между КНДР и РФ "никогда не происходило никаких оружейных операций".

"Ложное сообщение японских СМИ о том, что КНДР предлагало оружие России, является самой абсурдной выдумкой, которая не стоит никаких комментариев или интерпретаций", - заявитель представитель МИД.

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2 ноября телеканал CNN сообщил, что США обвинили Северную Корею в тайных поставках России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. В КНДР это отрицают.

Пресссекретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы в таких странах, как Иран и Северная Корея. В Госдепе подтвердили, что Пхеньян тайно передает Москве боеприпасы.

22 декабря Reuters сообщило, что боевики ЧВК Вагнер получили оружие из Северной Кореи для продолжения полномасштабной войны РФ против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=4vlNyWmRdd4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия КНДР Вооружение Северная Корея Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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