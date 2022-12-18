КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

18 декабря, 06:50
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея совершила пуск, предположительно, баллистических ракет в сторону Японского моря. Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Ракеты были запущены с 11:17 до 11:55 по местному времени. Токио призвал суда не приближаться к обломкам ракет при их обнаружении и связаться с властями.

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При канцелярии премьера Фумио Кисиды начал работу кризисный штаб по новым пускам. По предварительной информации, действия КНДР не привели к ущербу для японской стороны.

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КНДР провела 36 пусков ракет с начала года. Около половины их них пришлось на период с конца сентября. Одна из баллистических ракет средней дальности пролетела над Японией, еще одна — упала в 200 км от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Северная Корея будет названа «врагом» в стратегии национальной безопасности Южной Кореи, обнародование которой ожидается в январе. Ужесточение риторики происходит на фоне демонстрации потенциалов сторон в Тихом океане.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   КНДР Баллистические ракеты

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