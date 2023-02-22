Ответ на запуск ракет КНДР. Япония, Южная Корея и США провели совместные морские учения 22 февраля, 14:34 В учениях задействовали японский эсминец Atago (Фото:mod.go.jp)

Япония, США и Южная Корея провели совместные морские учения в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Как сообщает Kyodo News, в учениях задействовали японский эсминец Atago, оснащенный системой перехвата ракет Aegis, а также американские и южнокорейские корабли.

Маневры прошли в Японском море.

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Эсминцы обменивались информацией о возможных запусках баллистических ракет и других военных действиях третьих стран.

18 февраля Северная Корея выпустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия в море у западного побережья Японии.

Северокорейские государственные СМИ заявили, что запуск Hwasong-15 показал способность страны провести «непреодолимую ядерную контратаку».

