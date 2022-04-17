На фоне учений США и Южной Кореи. КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Ким Чен Ын во время испытаний (Фото:KCNA via REUTERS)
Военные Южной Кореи заявили о запуске двух ракет со стороны КНДР в Восточное море 16 апреля в 18:00. Северная Корея заявила об испытаниях.
Как сообщает Yonhap, ракеты пролетели 110 километров с апогеем около 25 километров и максимальной скоростью 4 Маха.
Cразу после запуска южнокорейское Управление национальной безопасности президента, военные и спецслужбы провели экстренное совещание для его обсуждения.
За испытаниями нового тактического управляемого оружия, имеющего большое значение для повышения эффективности тактических ядерных операций, наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщили в воскресенье государственные СМИ Пхеньяна.
Новая система вооружения «имеет большое значение для кардинального повышения огневой мощи передовых частей дальнобойной артиллерии и повышения эффективности действия тактических ядерных средств КНДР и диверсификации их задач огневой мощи», сообщает официальное Центральное информационное агентство Северной Кореи.
«Тестовая стрельба прошла успешно», — добавили в ведомстве, не сообщив других подробностей об испытываемом оружии, в том числе о его типе.
Наблюдатели в Южной Корее отмечают, что КНДР, могла испытать недавно разработанную тяжелую артиллерийскую систему или модернизированные ракеты КН-23. Армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS).
На фотографиях, опубликованных ЦТАК, видно, что транспортно-монтажная пусковая установка (ТПУ) имеет две пусковые установки, а само тактическое оружие внешне напоминает ракету КН-23, созданную по образцу российской баллистической ракеты Искандер. КНДР, возможно, модифицировала ракету.
Известно, что KN-23 имеет дальность полета от 400 до 600 км и может быть нацелен на Южную Корею.
Это 13-е испытание снарядов в КНДР в 2022 году. Испытания 16 апреля произошли на фоне подготовки Южной Кореи и США к проведению основных весенних совместных учения в понедельник. Выросли опасения, что Пхеньян может провести еще одно ядерное испытание в ближайшем будущем.
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