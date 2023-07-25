КНДР запустила две баллистические ракеты в Японское море, пролетели около 400 км 25 июля, 06:39 Запуск ракеты КНДР 12 июля 2023 года (Фото:KCNA via REUTERS)

Ночью 25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море. Обе ракеты пролетели около 400 километров.

Об этом сообщает Yonhap.



В рамках третьего раунда пусков с прошлой недели КНДР запустила ракеты из района Пхеньяна. Сообщается, что обе ракеты пролетели около 400 километров, прежде чем приземлиться в водах у восточного побережья Корейского полуострова.

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Запуски были произведены через несколько часов после того, как военно-морской флот Южной Кореи сообщил, что вторая атомная подводная лодка США прибыла в порт на острове Чеджу.

До этого Пхеньян уже трижды за год испытал межконтинентальные баллистические ракеты, обвинив Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля, КНДР осуществила самый длительный запуск баллистической ракеты.