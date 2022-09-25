КНДР запустила баллистическую ракету запуск в сторону акватории Японского моря
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями баллистической ракеты (Фото:KCNA via REUTERS)
Северная Корея в субботу, 24 сентября, совершила очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Власти использовали баллистическую ракету, которую не удалось установить.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
В настоящее время южнокорейские военные проводят анализ дальности, высоты и скорости полета снаряда. Журналисты NHK предполагают, что вероятнее всего ракета упала за пределами экономической зоны Японии.
Ранее военные из Южной Кореи заметили действия, которые, вероятно, подготовились к запуску ракеты на восточном побережье Северной Кореи.
Потенциальная провокация со стороны КНДР происходит в тот момент, когда Южная Корея готовится к визиту вице-президента США Камалы Гаррис в Сеул, который запланирован на четверг, 29 сентября.
Официальный представитель правительства США сообщил, что Северная Корея может опробовать ядерное оружие во время поездки Гаррис в Японию и Южную Корею.
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