США и Южная Корея провели авиаучения после запуска КНДР баллистической ракеты 14 июля, 09:38 Сеул и Вашингтон поднимали в воздух истребители (Фото:yna.co.kr)

Южная Корея и США начали авиаучения после того, как КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты.

Как сообщает Yonhap, учения прошли над Корейским полуостровом с участием как минимум одного американского стратегического бомбардировщика B-52H.

Сеул направил для участия в маневрах истребители F-15K, а США — истребители F-16.

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«В ходе этих учений Южная Корея и США укрепили совместный оперативный потенциал за счет оперативного развертывания американских средств расширенного сдерживания, которое было своевременно скоординировано», — говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

Там отметили, что учения продемонстрировали решимость США выполнять свои обязательства по «расширенному сдерживанию» и что южнокорейско-американский альянс будет продолжать реализовывать «мир через силу».

12 июля стало известно, что Северная Корея осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты. Он длился 74 минуты.

Позже в Пхеньяне подтвердили, что запустили ракету Hwasong-18.