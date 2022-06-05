КНДР запустила несколько баллистических ракет по направлению к Восточному морю — СМИ
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями баллистической ракеты в конце марта (Фото:KCNA via REUTERS)
Северная Корея, вероятно, запустила несколько баллистических ракет малой дальности по направлению к Восточному морю по крайней мере из двух точек. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, пишет Yohnap.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о запуске одной ракеты. Отмечается, что это уже 18-й запуск этого года. Он состоялся на следующий день после того, как Сеул и Вашингтон завершили свои совместные учения вблизи полуострова с участием американского авианосца.
Комитет не сообщил никаких дополнительных подробностей, и предположительно сейчас проводится соответствующий анализ.
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Запуски были зафиксированы с 9:08 до 9:43 утра из районов вокруг Сунана в Пхеньяне.
Военные Южной Кореи заявляли о запуске двух ракет КНДР в Восточное море 16 апреля. Северная Корея сообщила об испытаниях.
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