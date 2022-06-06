США и Южная Корея выпустили восемь баллистических ракет в ответ на провокации КНДР 6 июня, 10:58 Цей матеріал також доступний українською КНДР запустила несколько ракет в направлении Восточного моря (Фото:Kim Hong-Ji/File Photo/Reuters)

Южная Корея и США выпустили восемь баллистических ракет в Восточное море в ответ на ракетные запуски КНДР.

Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов, пишет Yonhap.

По данным ведомства, союзники запустили ракеты класса «земля-земля» из армейской тактической ракетной системы (ATACMS) с восточного прибрежного района провинции Канвон.

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«Совместные стрельбы Южной Кореи и США ракетами класса „земля-земля“ продемонстрировали способность и готовность наносить немедленные точные удары по источникам провокаций и их командным и вспомогательным силам», — добавили там.

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Военные также осудили серию провокаций Северной Кореи с баллистическими ракетами.

Официальные лица Сеула предупредили, что военные провокации Пхеньяна будут встречены «соответствующей» реакцией.

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5 июня КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности по направлению к Восточному морю по крайней мере из двух точек. Это уже 18-й запуск этого года. Он состоялся на следующий день после того, как Сеул и Вашингтон завершили свои совместные учения вблизи полуострова с участием американского авианосца.

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