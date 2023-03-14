Ответ на учения Сеула и Вашингтона. КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря 14 марта, 08:22 Запуск Пхеньяном своей баллистической ракеты (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея во вторник, 14 марта, снова выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, через день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты начали совместные военные учения.

Об этом сообщает издание Yonhap, ссылаясь на военных Южной Кореи.

Как отметил Объединенный комитет начальников штабов США (JCS), запуск ракет зафиксирован из района Джангон в провинции Южный Хванхе между 7:41 утра и 7:51 утра.

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«Усиливая свой мониторинг и внимательность в подготовке к возможности дополнительных запусков, наши военные сохраняют состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении.

12 марта Северная Корея выпустила из подлодки две крылатые ракеты, а три дня перед этим провела «штурмовые тренировки».

Отмечается, что эти «учения» Пхеньян провел как «явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США».

Сеул и Вашингтон начали свои 11-дневные учения Щит свободы, которые продолжатся параллельными полевыми учениями под названием Щит воина.