КНДР спустила на воду новую субмарину с ядерным оружием

8 сентября, 05:35
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На церемонии открытия присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTERS)

На церемонии открытия присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTERS)

Северная Корея спустила на воду новую подлодку с тактическим ядерным оружием Герой Ким Кун Ок.

Об этом сообщает KCNA.

На церемонии открытия присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ин. Он заявил, что лодка «выполнит свою боевую миссию как одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР»

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«Нет места для отступления от расширения военно-морской судостроительной промышленности, поскольку это первоочередная задача, которая должна быть выполнена в обязательном порядке», — заявил Ким.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ядерное оружие КНДР Ким Чен Ын Субмарина Санкции против КНДР

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