Северная Корея заявляет, что смоделировала ядерную атаку, чтобы предупредить США об опасности ядерной войны

3 сентября, 05:26
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Вид на испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18 (иллюстративное фото) (Фото:KCNA через REUTERS TV/via REUTERS)

Вид на испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18 (иллюстративное фото) (Фото:KCNA через REUTERS TV/via REUTERS)

В воскресенье, 3 сентября, Северная Корея заявила, что симулировала ядерную атаку, чтобы предупредить Соединенные Штаты об опасности ядерной войны. Об этом сообщает KCNA, государственное информационное агентство Северной Кореи.

Как сообщается, страна запустила несколько крылатых ракет — некоторые их них были оснащены имитацией ядерных боеголовок.

Учения имели целью «предупредить врагов о реальной угрозе ядерной войны», — цитирует медиа заявление Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

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Как передает KCNA, учения были проведены на рассвете в субботу и включали «две стратегические крылатые ракеты дальнего радиуса действия с имитацией ядерных боеголовок».

Инсценированная ядерная атака стала ответом на совместные военные учения, проведенные Соединенными Штатами и Южной Кореей в начале недели, отмечается в сообщении.

«Безрассудство и опасный характер конфронтационной истерии, в которую недавно вдались США и бандиты „Республики Корея“, являются беспрецедентными в истории», — заявило KCNA, имея в виду Южную Корею.

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Пхеньян уже несколько раз за год испытывал баллистические ракеты, обвиняя Вашингтон и Сеул в «нагнетании напряженности», в частности из-за военных учений и пришвартовки атомной подводной лодки.

12 июля КНДР осуществила самый продолжительный запуск баллистической ракеты.

Теги:   США Ядерное оружие Южная Корея КНДР Северная Корея Ядерная война

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