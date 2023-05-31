КНДР заявила о потере военного спутника. Обещает повторить попытку запуска 31 мая, 09:00 Трансляция запуска спутника (Фото:REUTERS/Ким Хонг-Джи)

В среду, 31 мая, КНДР заявила о потере своего военного разведывательного спутника во время попытки его запуска в космос. Страна также заявила о намерении осуществить второй запуск в ближайшем будущем.

Об этом сообщает Yonha со ссылкой на северокорейское центральное агентство новостей KCNA.

Северная Корея запустила свой военный разведывательный спутник Malligyong-1, установленный на ракету нового типа под названием Chollima-1, на своей ракетной станции на западном побережье в 6:27 утра, сообщает KCNA.

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Ракета-носитель после успешного отделения первой ступени, начала полет в обычном режиме. Однако из-за проблем с запуском двигателя второй ступени потеряла тягу и вместе с разведывательным спутником упала в международных водах Желтого моря.

Представитель государственного агентства космического развития сообщил, что сбой был связан с низкой надежностью и стабильностью системы двигателей нового типа и нестабильным характером используемого топлива.

КНДР заявила о своих намерениях тщательно проанализировать серьезные недостатки, обнаруженные во время последнего запуска спутника, и предпринять все необходимые шаги для их устранения, обязавшись провести второй запуск как можно скорее, используя различные частичные испытания.

Утром 31 мая в Японии и Южной Корее объявили воздушную тревогу после того, как КНДР запустила космическую ракету-носитель. Однако ракета не пролетала над территорией Японии.

30 мая КНДР заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник для прямого наблюдения за военной деятельностью США. В результате, Южная Корея и США начали крупнейшие в истории совместные военные учения.

29 мая министр обороны Японии Ясукадзу Хамада приказал Силам самообороны уничтожить любые баллистические ракеты, которые будут приближаться к стране после объявления Северной Кореей о планах запуска спутника в период с 31 мая по 11 июня.



