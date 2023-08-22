КНДР попытается во второй раз запустить космический спутник 22 августа, 07:00 Ким Чен Ын посетил крупные северокорейские заводы по производству ракет (Фото:KCNA через Рейтер)

Северная Корея намерена осуществить вторую попытку запуска в космос разведывательного спутника в период с 24 по 31 августа.

Об этом сообщила береговая охрана Японии, пишет NHK.



В береговой охране рассказали, что утром во вторник получили от северокорейской стороны сообщение о намерении осуществить запуск спутника до конца августа и определены три морские опасные зоны, куда могут упасть части космической ракеты.

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Две из этих зон находятся в Желтом море к юго-западу от Северной Кореи, а третья в Тихом океане к востоку от Филиппин.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида уже поручил соответствующим министерствам и ведомствам собирать и анализировать информацию о запуске и сотрудничать по этому вопросу с Соединенными Штатами, Южной Кореей и другими заинтересованными странами.

Японские власти также предупредили суда, работающие в водах вблизи определенных зон, быть начеку относительно любых падающих предметов.

29 мая Пхеньян попытался запустить военный разведывательный спутник на околоземную орбиту, однако эта миссия завершилась неудачей. После этого, 31 мая, под прикрытием космического спутника, КНДР выглядело, что испытывает межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности. Ракета была запущена с территории КНДР и приземлилась в Желтом море, около 200 километров от южнокорейского острова Ёчхон. Военные из Южной Кореи подтвердили этот инцидент и указали на вероятную попытку КНДР усовершенствовать свою баллистическую ракетную технологию.