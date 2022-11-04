Южная Корея подняла десятки истребителей после получения данных о 180 военных самолетах в небе КНДР 4 ноября, 12:22 КНДР показала активность своей авиации на фоне учений Сеула и Вашингтона (Фото:Kim Hong-Ji)

В пятницу, 4 ноября, Южная Корея подняла в воздух десятки своих истребителей и другой авиации после сообщений о 180 военных самолетах КНДР.

Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, пишет Yonhap.

Северокорейские самолеты удалось обнаружить с помощью радаров. Они были замечены с 11.00 до 15.00 по местному времени над внутренними районами КНДР, а также у западного и восточного побережья страны.

Видео дня

При этом они не приближались близко к границе, которая разделяет Северную и Южную Кореи.

В ответ на действия КНДР Сеул поднял 80 истребителей, в том числе F-35A.

Предполагается, что действия Пхеньяна были протестов против масштабных военных учений Южной Кореи и США, которые включают также воздушную компоненту.

Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя закуски баллистических ракет.

2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.