В КНДР пожелали, чтобы восстание Пригожина в России было «успешно подавлено» 25 июня, 20:21 В КНДР также прокомментировали войну России против Украины (Фото:REUTERS/Денис Балибуз)

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили о «решительной поддержке любого решения российского руководства» относительно попытки переворота главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap, ссылаясь на государственные СМИ КНДР.

Как отмечает медиа, 24 июня вице-министр иностранных дел Им Чон Иль во время встречи с послом РФ Александром Мацегорой выразил «твердое убеждение, что недавнее вооруженное восстание в России будет успешно подавлено в соответствии со стремлениями и волей российского народа».

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Он также добавил, что российская армия и народ преодолеют свои испытания и «героически» выйдут победителями в войне с Украиной.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с минобороны РФ.

На следующий день Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где его силы за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Позже Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

КНДР поддерживает Россию в полномасштабной войне в Украине. Страна признала правосубъектность террористических образований «ЛНР» и «ДНР» и аннексию украинских территорий.