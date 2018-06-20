20 июня 2018, среда

КНДР передаст США останки американских военных в ближайшее время – CNN

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Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре

США рассчитывают получить от КНДР останки около 200 американских военнослужащих, погибших на в ходе Корейской войны 1950-53 годов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, "администрация готова к приему останков уже на текущей неделе, если Северная Корея будет действовать быстро".

В то же время точное время и место передачи пока неизвестны.

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.

Всего около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. 

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