КНДР передаст США останки американских военных в ближайшее время – CNN

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре

США рассчитывают получить от КНДР останки около 200 американских военнослужащих, погибших на в ходе Корейской войны 1950-53 годов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, "администрация готова к приему останков уже на текущей неделе, если Северная Корея будет действовать быстро".

В то же время точное время и место передачи пока неизвестны.

Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.

Всего около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов.