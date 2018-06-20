КНДР передаст США останки американских военных в ближайшее время – CNN

США рассчитывают получить от КНДР останки около 200 американских военнослужащих, погибших на в ходе Корейской войны 1950-53 годов, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, "администрация готова к приему останков уже на текущей неделе, если Северная Корея будет действовать быстро".
В то же время точное время и место передачи пока неизвестны.
Договоренность о возвращении останков была достигнута в ходе саммита США-КНДР в Сингапуре 12 июня.
Всего около 7,7 тысячи американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов.
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