КНДР отказала журналистам из Южной Кореи в освещении закрытия ядерного полигона

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Южная Корея попыталась через канал связи в Пханмунджоме передать КНДР список журналистов, однако северокорейская сторона его не приняла

Южная Корея попыталась через канал связи в Пханмунджоме передать КНДР список журналистов, однако северокорейская сторона его не приняла

Северная Корея отказала журналистам из Южной Кореи в освещении демонтажа ядерного полигона Пхунгери.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства по объединению.

Так, Южная Корея попыталась через канал связи в Пханмунджоме передать КНДР список журналистов, однако северокорейская сторона его не приняла. До этого Пхеньян приглашал четырех репортеров для освещения закрытия ядерного полигона Пхунгери.

Ранее Трамп пообещал защитить КНДР в случае отказа от ядерного оружия.

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