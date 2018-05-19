КНДР отказала журналистам из Южной Кореи в освещении закрытия ядерного полигона

Южная Корея попыталась через канал связи в Пханмунджоме передать КНДР список журналистов, однако северокорейская сторона его не приняла

Северная Корея отказала журналистам из Южной Кореи в освещении демонтажа ядерного полигона Пхунгери.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского министерства по объединению.

Так, Южная Корея попыталась через канал связи в Пханмунджоме передать КНДР список журналистов, однако северокорейская сторона его не приняла. До этого Пхеньян приглашал четырех репортеров для освещения закрытия ядерного полигона Пхунгери.

Ранее Трамп пообещал защитить КНДР в случае отказа от ядерного оружия.