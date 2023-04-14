КНДР испытала новую баллистическую ракету

14 апреля, 06:53
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Вид на испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18 (Фото:KCNA via REUTERS TV/via REUTERS)

Вид на испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-18 (Фото:KCNA via REUTERS TV/via REUTERS)

Северная Корея в пятницу, 14 апреля, провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе.

Об этом пишет The Associated Press со ссылкой на Центральное агентство Северной Кореи (KCNA).

KCNA обнародовало сообщение спустя день после того, как соседние страны зафиксировали запуск ракеты дальнего радиуса действия из-под Пхеньяна.

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Это продолжило серию демонстрации вооружений, включающих более 100 ракет, выпущенных в море с начала 2022 года.

Согласно сообщению северокорейского издания, лидер КНДР Ким Чен Ин присутствовал при запуске мощнейшего оружия своих ядерных сил — ракеты Hwasong-18, усиливающей контратаковые возможности перед внешними угрозами, созданными военной деятельностью США и их союзников. Ким обещал продолжать расширять ядерный арсенал, чтобы вызвать ужас у своих соперников и навести на них неправильный выбор. Северная Корея оправдывает демонстрации оружия как ответ на расширение военных учений между США и Южной Кореей, которые она считает репетициями вторжения. Ким добавил, что Hwasong-18 быстро повысит потенциал ядерного реагирования Северной Кореи и будет поддерживать «лобовую конфронтацию» против ее соперников.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   КНДР Баллистические ракеты Запуск баллистической ракеты

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