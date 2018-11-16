16 ноября 2018, пятница

КНДР объявила об испытаниях нового высокотехнологичного тактического оружия

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На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын (иллюстративное фото)

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын (иллюстративное фото)

В Северной Корее прошли испытания нового высокотехнологичного тактического оружия.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Испытания проходили в Национальном институте обороны. На них присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Новая военная разработка должна "значительно увеличить боевую мощь" армии КНДР. В то же время никаких деталей о типе и характеристиках этого оружия агентство не сообщило. Утверждается, что испытания прошли успешно.

Агентство отмечает, что это были первые испытания оружия Северной Кореей с 2017 года.

Ранее эксперты Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщали, что на территории КНДР расположены от 13 до 20 секретных военных баз, где могут храниться мобильные ракетные комплексы, с ракетами, способными нести ядерные боеголовки.

По данным экспертов, подобные подземные базы расположены по всей территории КНДР, в узких горных долинах.

Базы построены так, что мобильные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам. Одна из таких баз находится всего в 135 километрах к северо-западу от столицы Южной Кореи Сеула.

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