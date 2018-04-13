КНДР не следует рассчитывать на уступки США до отказа от ядерного оружия – Помпео

Главная цель встречи Трампа и Ким Чен Ына - заставить КНДР отказаться от ядерной программы, заявил Майк Помпео

Кандидат на пост госсекретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявил, що Пхеньяну не следует рассчитывать на то, что США могут отступить от жесткой политики санкций в связи с планируемой встречей между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Помпео, в результате договоренностей на шестисторонних переговорах санкции против Пхеньяна были смягчены слишком рано, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что "прежде чем мы выдадим приз, мы должны убедиться, что добились на постоянной и необратимой основе того, на что рассчитываем".

"Это высокая цель, но я верю, что президенту удаться достичь ее дипломатическим путем", - сказал Помпео.

Он также подчеркнул, что главной цель предстоящего саммита - заставить Северную Корею "отступить" от ядерной программы.

Отвечая на вопросы сенаторов, Помпео не исключил возможности применения против КНДР военной силы.

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Накануне южнокорейские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном намерен потребовать от КНДР провести денуклиаризацию в течение текущего года.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын готов обсудить с руководством США сокращение ядерного потенциала КНДР.

Встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти в Пхеньяне либо в столице Монголии Улан-Баторе.

Трамп рассчитывает, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится в мае или в начале июня.