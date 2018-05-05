КНДР намерена запустить авиамаршруты в Южную Корею

КНДР подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею.

Об этом сообщает DW.

В организации отметили, что в данный момент заявка находится "на изучении".

Представители ICAO намерены посетить Пхеньян на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Северная Корея отменила собственный часовой пояс и присоединилась к южнокорейскому времени. Разница во времени между Южной и Северной Кореями составляла 30 минут.

Напомним, 27 апреля во время межкорейской встречи на высшем уровнев пограничной деревне Пханмунджом лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании войны, которая формально продолжается с 1953 года.