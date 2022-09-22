КНДР готовится спустить на воду новую подлодку с ракетами — СМИ

22 сентября, 06:36
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Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTER)

Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTER)

Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки верфи Sinpo South Shipyard от 18 сентября, пишет Reuters.

Аналитики впервые заметили признаки того, что по крайней мере одна новая подлодка строится в 2016 году, а в 2019 государственные СМИ показали, как лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает подлодку, о которой ранее не сообщалось, которая была построена под «его особым вниманием» и который будет работать в водах у восточного побережья.

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Аналитики сказали, что очевидные размеры нового судна указывают на то, что оно предназначено для перевозки ракет.

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Северная Корея имеет большой подводный флот, но известна лишь одна экспериментальная подлодка, способная нести баллистическую ракету.

Вблизи Синпо Северная Корея хранит подлодки, а также оборудование для тестирования баллистических ракет подлодок.

Накануне руководство Северной Кореи приняло закон, официально позволяющий применить ядерное оружие.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   КНДР Ким Чен Ын Атомная подводная лодка

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